Рейтинг політиків: кому найбільше довіряють українці

Наприкінці листопада 2020 року більшість українців висловлюють недовіру до всіх політиків. Частіше довіра словлюється президенту Володимиру Зеленському (йому довіряють 44%, однак не довіряють - 53%).

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Меру Києва Віталію Кличку довіряють 33% і 54% - не довіряють, ще 2% не знають його.

Колишньому прем'єр-міністру Володимиру Гройсману довіряють 31% і 58% - не довіряють, ще 7% не знають його.

Спікеру парламенту Дмитру Разумкову довіряють 27% і 32% - не довіряють, ще 35% не знають його.

Лідеру партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко довіряють 25%, 71% - не довіряють.

Лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойко довіряють 24%, 53% - не довіряють, ще 18% не знають його.

Лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку довіряють 22%, 75% - не довіряють.

Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову довіряють 22%, 65% - не довіряють, 7% не знають його.

Колишньому прем'єр-міністру Арсенію Яценюку довіряють 15%, 78% - не довіряють, 3% не знають його.

Прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 15%, 46% - не довіряють, 34% не знають його.

Керівника Офісу президента Андрію Єрмаку довіряють 12%, 44% - не довіряють, 42% не знають його.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 28-30 листопада 2020 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Центру Разумкова, у жовтні 2020 року переважають негативні оцінки заяв і дій президента Володимира Зеленського. Українці незадоволені економічною ситуацією та станом боротьби з корупцією.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", в кінці листопада 2020 року більшість українців незадоволені діями влади по боротьбі з епідемією коронавірусу. Зокрема, 34% опитаних задоволені діяльністю президента Володимира Зеленського 62% - не задоволені.