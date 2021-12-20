Рейтинг партий: в Раду могут пройти семь политсил

Если бы выборы проходили в середине декабря 2021 года, в Верховную раду прошли бы семь политических сил. Преодолели бы 5%-ный проходной барьер "Слуга народа", "ЕС", "Батькивщина", "ОПЗЖ", "Разумная политика" и "Сила и честь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

Наибольшую поддержку получили две партии, чей рейтинг отличается в пределах погрешности: "Слуга народа" (17,6% среди тех, кто определился с выбором) и "Европейская солидарность" (16,5%).

Также проходят в парламент "Батькивщина" (13,7%), "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,6%), "Разумная политика" (6,5%) и "Сила и честь" (5,5%).

Близки к прохождению партия "Украинская стратегия Гройсмана" (4,6%) и "Наши" (4,4%).

Как отмечают социологи, по сравнению с октябрем рейтинг топ-партий существенно не изменился, то есть все зафиксированные колебания - в пределах статистической погрешности, хотя есть тенденция к снижению поддержки "ОПЗЖ". В то же время статистически значимо возросла поддержка партий "Разумная политика" и "Наши".

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 9-17 декабря 2021 года среди 2025 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.