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Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

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Украина, Вторник 26 октября 2021 12:37
Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду Фото: в Раду с высокой вероятностью проходят четыре парламентские силы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В середине октября 2021 года партию "Слуга народа" на парламентских выборах поддержали бы 21,6% из тех, кто примет участие в выборах и определился. По сравнению с началом августа (26,6%) рейтинг партии снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 15,8% (в августе - 17,0%), за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,9% (в августе - 16,2%), "Батькивщина"- 11,1% (в августе - 11,4%).

Кроме того, поддерживают партию "Наши" - 6,4%, партию "Сила и честь" - 6,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" 3,8%, партию "Гражданская позиция" - 2,9%, Радикальную партию Олега Ляшко - 2,5%, партию Сергея Притулы - 2,2%, ВО "Свобода" - 2,0%, "Партию Шария" - 1,7%, партию "УДАР Виталия Кличко" - 1,1%, за каждую из других политических сил - менее 1% избирателей.

Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

Исследование проведено Центром Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы состоялись в середине октября 2021 года, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский - 25,7% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать. Его рейтинг упал с началом августа (28,8%).

По данным опроса Центра Разумкова, в начале августа 2021 года партию "Слуга народа" на парламентских выборах поддержали бы 26,6% из тех, кто примет участие в выборах и определился. По сравнению с серединой июня (28,1%) рейтинг партии снизился.

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