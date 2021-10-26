Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

В середине октября 2021 года партию "Слуга народа" на парламентских выборах поддержали бы 21,6% из тех, кто примет участие в выборах и определился. По сравнению с началом августа (26,6%) рейтинг партии снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 15,8% (в августе - 17,0%), за партию "Оппозиционная платформа - за жизнь" - 12,9% (в августе - 16,2%), "Батькивщина"- 11,1% (в августе - 11,4%).

Кроме того, поддерживают партию "Наши" - 6,4%, партию "Сила и честь" - 6,0%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" 3,8%, партию "Гражданская позиция" - 2,9%, Радикальную партию Олега Ляшко - 2,5%, партию Сергея Притулы - 2,2%, ВО "Свобода" - 2,0%, "Партию Шария" - 1,7%, партию "УДАР Виталия Кличко" - 1,1%, за каждую из других политических сил - менее 1% избирателей.

Исследование проведено Центром Разумкова с 14 по 20 октября 2021 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства было опрошено 2018 респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.