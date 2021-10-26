Рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах в Раду

У середині жовтня 2021 року партію "Слуга народу" на парламентських виборах підтримали б 21,6% з тих, хто візьме участь у виборах і визначився. У порівнянні з початком серпня (26,6%) рейтинг партії знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За партію "Європейська солідарність" готові віддати свій голос 15,8% (у серпні - 17,0%), за партію "Опозиційна платформа - за життя" - 12,9% (у серпні - 16,2%), "Батьківщина"- 11,1% (у серпні - 11,4%).

Крім того, підтримують партію "Наші" - 6,4%, партію "Сила і честь" - 6,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" 3,8%, партію "Громадянська позиція" - 2,9%, Радикальну партію Олега Ляшка - 2,5%, партію Сергія Притули - 2,2%, ВО "Свобода" - 2,0%, "Партію Шарія" - 1,7%, партію "УДАР Віталія Кличка" - 1,1%, за кожну з інших політичних сил - менше 1% виборців.

Дослідження проведене Центром Разумкова з 14 по 20 жовтня 2021 року по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Методом інтерв'ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання було опитано 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки (без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.