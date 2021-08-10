Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на выборах в Раду

В начале августа 2021 года партию "Слуга народа" на парламентских выборах поддержали бы 26,6% из тех, кто примет участие в выборах и определился. По сравнению с серединой июня (28,1%) рейтинг партии несколько снизился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова.

За партию "Европейская солидарность" готовы отдать свой голос 17,0% (в июне - 19,1%), за партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 16,2% (в июне - 15,0%), "Батькивщина" - 11,4% (в июне - 10,5%), партию "Сила и честь" - 5,9% (в июне - 6,0%).

Кроме того, за "Свобода" планируют голосовать 3,0%, за партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 2,9%, "Партию Шария" - 2,1%, за партию "Гражданская позиция" - 1,5%, за партию "УДАР Виталия Кличко" - 1,2%, за партию "Голос" - 1,1%, "За майбутне" - 0,9%, "Оппозиционный блок" - 0,7%, за партию "Наш край" - 0,5%, за партию "ПроПозиция" - 0,3%.