Рейтинг партій: за кого українці проголосують на виборах до Ради

Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)

Опитування КМІС дає партії "Слуга народу" лише третє місце в рейтингу

Якби парламентські вибори відбувалися на початку листопада 2020 року, до парламенту потрапили б шість партій. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь" та Радикальна партія.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

За даними опитування, серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, підтримка партій становить:

"Опозиційна платформа - За життя" - 22,1%,

"Європейська солідарність" - 19,3%,

"Слуга народу" - 18,7%

"Батьківщина" - 9,3%

"Сила і честь" - 6,6%

Радикальна партія - 5,4%.

Опитування було проведене Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основні випадкового генерування мобільних телефонних номерів. Всього було опитано 1502 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після опрацювання результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти.

Відзначимо, за даними опитування КМІС, якби президентські вибори відбувалися в середині жовтня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримують 25,3% серед усіх опитаних та 33,3% серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби вибори до Верховної ради відбувалися на початку листопада 2020 року, до парламенту потрапили б чотири партії. Найвищі шанси подолати 5%-й бар'єр мають "Слуга народу", "Європейська солідарність", "Опозиційна платформа - За життя" та "Батьківщина".