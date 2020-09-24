Рейтинг партий: за кого украинцы проголосуют на местных выборах

Результаты агрегированного рейтинга партий свидетельствуют, что на местных выборах 25 октября больше всего голосов получат четыре парламентские партии. Однако за последнюю неделю в совокупности они потеряли еще почти 1,5%.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса партию "Слуга народа" 15,6% поддерживают тех, кто определился и намерен прийти на выборы, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 11 5%, "Европейская солидарность" - 11,0%, "Батькивщина" - 8,0% и "За майбутне" - 5,9%.

Партию "За майбутне" - поддерживают 5,9% избирателей, Радикальную партию Олега Ляшко поддерживают 4,4%. За партию УДАР Виталия Кличко готовы отдать свои голоса 3,4%, ВО "Свобода" - 3,3%, партию Шария - 3,0%, партию "Голос" - 2,7%, партии "Наш край" и "Перемога Пальчевского"- по 2,4%, партию "Пропозиция" - 2,1%, партию "Сила и честь"- 1,5%, партию "Самопомич" - 1,2%.

Суммарный рейтинг других партий, участвующих в местных выборах и включенных в список для исследования, - 21,8%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 19 - 22 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,4%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 12 - 15 сентября, на местных выборах партию "Слуга народа" готовы поддержать 16% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Отметим, что по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, треть украинцев (34%) считают, что местные выборы, которые состоятся 25 октября, изменят состояние дел в их громадах к лучшему. Однако 38% опрошенных уверены в том, что местные выборы не изменят ситуации в громадах.