Рейтинг партій: за кого українці проголосують на місцевих виборах

Результати агрегованого рейтингу партій свідчать, що на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають чотири парламентські партії. Однак за останній тиждень в сукупності вони втратили ще майже 1,5%.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування партію "Слуга народу" 15,6% підтримують тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа - За життя" 11 5%, "Європейська солідарність" - 11,0%, "Батьківщина" - 8,0% і "За майбутнє" - 5,9%.

Партію "За майбутнє" - підтримують 5,9% виборців, Радикальну партію Олега Ляшка підтримують 4,4%. За партію УДАР Віталія Кличка готові віддати свої голоси 3,4%, ВО "Свобода" - 3,3%, партію Шарія - 3,0%, партію "Голос" - 2,7%, партії "Наш край" і "Перемога Пальчевського"- по 2,4%, партію "Пропозиція" - 2,1%, партію "Сила і честь"- 1,5%, партію "Самопоміч" - 1,2%.

Сумарний рейтинг інших партій, які беруть участь у місцевих виборах і включених в список для дослідження, - 21,8%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 19 - 22 вересня 2020 року серед 5000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 12 - 15 вересня, на місцевих виборах партію "Слуга народу" готові підтримати 16% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори.

Зазначимо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, третина українців (34%) вважають, що місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, змінять стан справ у їх громадах на краще. Проте 38% опитаних впевнені в тому, що місцеві вибори не змінять ситуацію в громадах.