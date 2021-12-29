Рейтинг партий: какие политсилы прошли бы в парламент в конце 2021 года

Если бы парламентские выборы в Украине проходили в конце декабря 2021 года, больше всего голосов получила бы партия "Слуга народа" - 20,4% тех, кто определился. На втором месте с 17,3% поддержки "Европейская солидарность".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Центра Разумкова и фонда " Демократические инициативы ".

Третье место по электоральным симпатиям делят сразу три партии. "Батькивщина" (10,6%), потенциальная партия "Разумная политика" (10,5%) и "Оппозиционная платформа - За жизнь" (9,9%).

Пройти в парламент имеют шансы также "Сила и честь" (6,7%) и проект "Наши" (5,2%). Достаточно близко к проходному барьеру также "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,4%.

Исследование проведено Центром Разумкова и фондом "Демократические инициативы" с 17 по 22 декабря 2021 года среди 2018 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Опрос проведен методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.