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Рейтинг партій: які політсили пройшли б до парламенту наприкінці 2021 року

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Україна, Середа 29 грудня 2021 14:40
Рейтинг партій: які політсили пройшли б до парламенту наприкінці 2021 року Фото: Рейтинг партій наприкінці 2021 року очолюють дві політсили (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби парламентські вибори в Україні відбувалися наприкінці грудня 2021 року, найбільше голосів отримала б партія "Слуга народу" - 20,4% тих, хто визначився. На другому місці з 17,3% підтримки "Європейська солідарність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Рейтинг партій: які політсили пройшли б до парламенту наприкінці 2021 року

Третє місце за електоральними симпатіями ділять одразу три партії. "Батьківщина" (10,6%), потенційна партія "Розумна політика" (10,5%) та "Опозиційна платформа - За життя" (9,9%).

Пройти до парламенту мають шанси також "Сила і честь" (6,7%) та проект "Наші" (5,2%). Досить близько до прохідного бар’єра також "Українська стратегія Гройсмана" - 4,4%.

Рейтинг партій: які політсили пройшли б до парламенту наприкінці 2021 року

Дослідження проведене Центром Разумкова та фондом "Демократичні ініціативи" з 17 по 22 грудня 2021 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи", якби президентські вибори в Україні відбувалися наприкінці грудня 2021 року, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримали б 24,2% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме.

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