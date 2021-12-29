Рейтинг партій: які політсили пройшли б до парламенту наприкінці 2021 року

Якби парламентські вибори в Україні відбувалися наприкінці грудня 2021 року, найбільше голосів отримала б партія "Слуга народу" - 20,4% тих, хто визначився. На другому місці з 17,3% підтримки "Європейська солідарність".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду " Демократичні ініціативи ".

Третє місце за електоральними симпатіями ділять одразу три партії. "Батьківщина" (10,6%), потенційна партія "Розумна політика" (10,5%) та "Опозиційна платформа - За життя" (9,9%).

Пройти до парламенту мають шанси також "Сила і честь" (6,7%) та проект "Наші" (5,2%). Досить близько до прохідного бар’єра також "Українська стратегія Гройсмана" - 4,4%.

Дослідження проведене Центром Разумкова та фондом "Демократичні ініціативи" з 17 по 22 грудня 2021 року серед 2018 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Опитування проведене методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.