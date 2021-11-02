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Рейтинг партий: какие политсилы проходят в Верховную раду

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Украина, Вторник 02 ноября 2021 15:49
Рейтинг партий: какие политсилы проходят в Верховную раду Фото: рейтинг партий в октябре возглавляют четыре партии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы проходили в конце октября, в Верховную раду прошли бы пять политических сил: "Слуга народа", "ОПЗЖ", "Батькивщина", "ЕС", "Сила и честь". Также близки к 5% проходного барьера условная партия Дмитрия Разумкова и Радикальная партия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Наибольшую поддержку имеют партии "Слуга народа" (18,3% среди тех, кто определился с выбором), "ОПЗЖ" (17,0%), "Батькивщина" (15,4%), "ЕС" (15,1%). Разница всех четырех партий в пределах статистической погрешности.

Более 5% имеет также партия "Сила и честь" (5,6%). Чуть меньше проходного барьера имеют партия Разумкова (4,5%) и Радикальная партия (4,5%). По сравнению с июлем поддержка топ-партий изменилась в пределах погрешности.

Рейтинг партий: какие политсилы проходят в Верховную раду

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос в течение 20-25 октября 2021 года по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Методом личного (face-to-face) интервью с использованием планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опрошено 2028 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,9% - для показателей близких к 25%, 2,2% - для показателей близких к 12%, 1,5% - для показателей близких к 5%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце октября 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 20,4% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с началом сентября (25,8%) рейтинг партии снизился.

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