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Рейтинг партій: які політсили проходять до Верховної ради

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Україна, Вівторок 02 листопада 2021 15:49
Рейтинг партій: які політсили проходять до Верховної ради Фото: рейтинг партій у жовтні очолюють чотири партії  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Якби вибори відбувалися наприкінці кінці жовтня, до Верховної ради пройшли б п’ять політичних сил: "Слуга народу", "ОПЗЖ", "Батьківщина", "ЄС", "Сила і честь". Також близькі до 5% прохідного бар’єру умовна партія Дмитра Разумкова і Радикальна партія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Найбільшу підтримку мають партії "Слуга народу" (18,3% серед тих, хто визначився з вибором), "ОПЗЖ" (17,0%), "Батьківщина" (15,4%), "ЄС" (15,1%). Різниця всіх чотирьох партій у межах статистичної похибки.

Понад 5% має також партія "Сила і честь" (5,6%). Трохи менше прохідного бар’єру мають партія Разумкова (4,5%) і Радикальна партія (4,5%). Порівняно з липнем підтримка топ-партій змінилася в межах похибки.

Рейтинг партій: які політсили проходять до Верховної ради

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування протягом 20-25 жовтня 2021 року по всій Україні крім окупованих Росією територій. Методом особистого (face-to-face) інтерв’ю з використанням планшета (CAPI, computer-assisted personal interviews) опитано 2028 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,9% - для показників близьких до 25%, 2,2% - для показників близьких до 12%, 1,5% - для показників близьких до 5%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори до Верховної ради відбулися наприкінці жовтня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 20,4% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. У порівнянні з початком вересня (25,8%) рейтинг партії знизився.

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