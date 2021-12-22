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Рейтинг партий: какие политсилы могут пройти в Раду

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Украина, Среда 22 декабря 2021 10:43
Рейтинг партий: какие политсилы могут пройти в Раду Фото: рейтинг партий в середине декабря 2021 возглавляют четыре политсилы  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в середине декабря 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 19,2% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с началом декабря (18,0%) рейтинг партии изменился в пределах погрешности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 5%-ный барьер с высокой степенью вероятности преодолевают парламентские партии:

  • "Европейская солидарность" - 14,1% (в начале декабря - 13,7%),
  • "Батькивщина" - 11,1% (в начале декабря - 11,4%),
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 10,5% (в начале декабря - 11,4%).

Рейтинг партий: какие политсилы могут пройти в Раду

Также в парламент могут пройти партия "Украинская стратегия Гройсмана" - 6,8%, партия "Сила и честь" - 6,5%, партия Дмитрия Разумкова "Разумная политика" - 6,0%, партия Евгения Мураева "Наши" - 5,7%.

Кроме того, "Радикальную партию Олега Ляшко" поддерживают 4,2%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,0%, ВО "Свобода" - 3,5%, партию Шария - 2,6%, партию "Голос" - 2,2%. Рейтинг других политических сил - менее 2%.

Рейтинг партий: какие политсилы могут пройти в Раду

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-18 декабря 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы в Верховную раду состоялись в начале декабря 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 18,0% среди тех, кто определился и намерен проголосовать.

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