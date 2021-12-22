Рейтинг партій: які політсили можуть пройти в Раду

Якби вибори до Верховної Ради відбулися в середині грудня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 19,2% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. У порівнянні з початком грудня (18,0%) рейтинг партії змінився в межах похибки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 5%-ний бар'єр з високим ступенем ймовірності долають парламентські партії: "Європейська солідарність" - 14,1% (на початку грудня - 13,7%),

"Батьківщина" - 11,1% (на початку грудня-11,4%),

"Опозиційна платформа - за життя" - 10,5% (на початку грудня - 11,4%). Також до парламенту можуть пройти Партія "Українська стратегія Гройсмана" - 6,8%, партія "Сила і честь" - 6,5%, партія Дмитра Разумкова "Розумна політика" - 6,0%, партія Євгена Мураєва "Наші" - 5,7%. Крім того, "Радикальну партію Олега Ляшка" підтримують 4,2%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,0%, ВО "Свобода" - 3,5%, партію Шарія - 2,6%, партію "Голос" - 2,2%. Рейтинг інших політичних сил - менше 2%. Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.