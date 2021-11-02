Рейтинг партий: как изменилась поддержка политсил с начала осени

По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:

"Европейская солидарность"- 15,8% (в начале сентября - 14,1%),

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,0% (в начале сентября - 12,4%),

"Батькивщина" - 10,9% (в начале сентября - 10,6%).

Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" - 6,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%, Радикальную партию - 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,2%, партию Шария - 3,8%, ВО "Свобода" - 2,9%, партию "Голос" - 2,2%, партию "Самопомич" - 1,9%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-23 октября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.