Рейтинг партий: как изменилась поддержка политсил с начала осени

Если бы выборы в Верховную раду состоялись в конце октября 2021 года, то больше всего получила бы партия "Слуга народа" - 20,4% среди тех, кто определился и намерен проголосовать. По сравнению с началом сентября (25,8%) рейтинг партии снизился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".
По данным опроса, 5%-ный барьер преодолевают парламентские партии:
Рейтинг других политических сил несколько ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" - 6,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 5,3%, Радикальную партию - 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" - 4,2%, партию Шария - 3,8%, ВО "Свобода" - 2,9%, партию "Голос" - 2,2%, партию "Самопомич" - 1,9%.
Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 21-23 октября 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.
Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", если бы выборы президента Украины прошли в конце октября 2021 года, то в первом туре больше всего набрал Владимир Зеленский - 25,1% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. По сравнению с началом сентября (31,1%) рейтинг действующего президента снизился.