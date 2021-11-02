Рейтинг партій: як змінилася підтримка політсил з початку осені

Якби вибори до Верховної ради відбулися наприкінці жовтня 2021 року, то найбільше отримала б партія "Слуга народу" - 20,4% серед тих, хто визначився і має намір проголосувати. У порівнянні з початком вересня (25,8%) рейтинг партії знизився.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, 5%-ний бар'єр долають парламентські партії: "Європейська солідарність" - 15,8% (на початку вересня - 14,1%),

"Опозиційна платформа - за життя" - 12,0% (на початку вересня - 12,4%),

"Батьківщина" - 10,9% (на початку вересня - 10,6%). Рейтинг інших політичних сил дещо нижчий. Так, партію "Сила і честь" підтримують 6,4%, партію Мураєва "Наші" - 6,3%, партію "Українська стратегія Гройсмана" - 5,3%, Радикальну партію - 4,8%, "УДАР Віталія Кличка" - 4,2%, партію Шарія - 3,8%, ВО "Свобода" - 2,9%, партію "Голос" - 2,2%, партію "Самопоміч" - 1,9%. Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 21-23 жовтня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.