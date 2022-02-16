Рейтинг партий: как изменилась поддержка политических сил

Третье место делят партии "Батькивщина" (11,5%) и "ОПЗЖ" (10,1%). Кроме того, более 5% имеют партии "Наши" (6,2%), "Разумная политика" (5,8%) и "Сила и честь" (5,1%). Другие партии имеют более низкую поддержку.

Как отмечают социологи, по сравнению с декабрем 2021 года в случае практически всех партий (в т. ч. партий-лидеров) разница в рейтинге - в пределах погрешности, то есть статистически значимых изменений не было. Только в случае партий "Сила и честь" и "Голос" имеет место некоторое снижение рейтинга.

"В то же время, если в декабре 2021 года разница между "ЕС" и "Слугой народа" была в пределах статистической погрешности (то есть формально партии делили первое место), то сейчас "ЕС" имеет "чистое" первое место, а "Слуга народа" - второе место", - говорится в сообщении.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 5-13 февраля 2022 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошен 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.