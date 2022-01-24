Рейтинг партий: как изменилась поддержка политических сил в начале 2022 года

В январе 2022 года самую высокую поддержку имеет партия "Европейская солидарность", за которую проголосовали бы 18,9% среди тех, кто определился с выбором. Рейтинг партии статистически значимо (более погрешности) превышает поддержку других политических сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

Далее идут три партии, чья поддержка отличается в пределах погрешности, то есть они формально делят второе место: "Слуга народа" (13,7%), "Батькивщина" (13,7%) и "ОПЗЖ" (11,6%).

Также набирают более 5% проходного барьера такие партии, как "Разумная политика" (7,6%), "Сила и честь" (7,4%), "Наши" (5,5%).

Имеют несколько ниже проходного барьера "украинская стратегия Гройсмана" (4,7%), Радикальная партия (4,6%), УДАР (4,5%). У других партий - более низкая поддержка.

Как отмечают социологи, по сравнению с декабрем 2021 года статистически значимо выросла поддержка партии "Европейская солидарность" (с 15,4% до 18,9% среди тех, кто определился с выбором). В то же время за этот период снизилась поддержка партии "Слуга народа" (с 17,4% до 13,7%). Поддержка других партий статистически значимо не изменилась.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос 20-21 января 2022 года среди 1205 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод - телефонные интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 при дизайн-эффекте 1,1) не превышает 3,2%.