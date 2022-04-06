Рейтинг общественного одобрения Байдена вырос до 45%

Общенациональный опрос Reuters/Ipsos показал, что 50% американцев не одобряют работу Байдена, поскольку страна борется с высокой инфляцией, а вторжение России в Украину выдвинуло геополитические проблемы на первый план.

Рейтинг одобрения Байдена с августа был ниже 50%, а в прошлом месяце опустился до самого низкого уровня за время его президентства.

Но его рейтинг за последние дни вырос на три процентных пункта по сравнению с 42% в опросе Reuters/Ipsos, проведенном 28-29 марта.

Дальнейшее повышение, если оно будет устойчивым, могло бы смягчить растущее беспокойство Демократической партии о том, что она может потерять свое узкое большинство в Конгрессе на промежуточных выборах 8 ноября, что подорвет законодательную повестку дня Байдена.

Положительным признаком демократического энтузиазма является то, что рейтинг одобрения Байдена в его собственной партии вырос до 82% с 75% на предыдущей неделе. Только 15% республиканцев одобряют его работу на посту.

Опрос Reuters/Ipsos проводится на всей территории Соединенных Штатов. В последнем опросе приняли участие в общей сложности 1005 взрослых, в том числе 443 демократа и 381 республиканец. Он имеет доверительный интервал 4%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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