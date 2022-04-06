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Рейтинг громадського схвалення Байдена зріс до 45%

Фото: Рейтинг схвалення Байдена виріс до 45% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Рейтинг громадського схвалення президента США Джо Байдена виріс на цьому тижні до 45%. Це сталося завдяки сильнішій підтримці всередині його Демократичної партії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Загальнонаціональне опитування Reuters / Ipsos показало, що 50% американців не схвалюють роботу Байдена, оскільки країна бореться з високою інфляцією, а вторгнення Росії в Україну висунуло геополітичні проблеми на перший план.

Рейтинг схвалення Байдена з серпня був нижче 50%, а минулого місяця опустився до найнижчого рівня за час його президентства.

Але його рейтинг за останні дні зріс на три процентні пункти в порівнянні з 42% в опитуванні Reuters/Ipsos, проведеному 28-29 березня.

Подальше підвищення, якщо воно буде стійким, могло б пом'якшити зростаюче занепокоєння Демократичної партії про те, що вона може втратити свою вузьку більшість в Конгресі на проміжних виборах 8 листопада, що підірве законодавчий порядок денний Байдена.

Позитивною ознакою демократичного ентузіазму є те, що рейтинг схвалення Байдена в його власній партії зріс до 82% з 75% на попередньому тижні. Тільки 15% республіканців схвалюють його роботу на посаді.

Опитування Reuters / Ipsos проводиться на всій території Сполучених Штатів. В останньому опитуванні взяли участь в цілому 1005 дорослих, у тому числі 443 демократа і 381 республіканець. Він має довірчий інтервал 4%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Джозеф Байден