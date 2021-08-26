Рейтинг лучших автомобилей для путешествий на дальние расстояния

Чтобы долгое автопутешествие не превратилось в кошмар, необходимо убедиться в надежности машины, ее комфортабельности для всех участников поездки. Неудобная посадка утомит путешественников уже на первых километрах пути. Перед поездкой обязательно загоните авто на ТО, проверьте работоспособность всех систем, уровни технических жидкостей и отсутствие критических замечаний.
Краткое сравнение лучших автомобилей для путешествий приведено в таблице. Подробный обзор читайте на портале «Автошарк».
Таблица. Сравнительный анализ автомобилей для путешествий.
С комфортным водительским местом. Кресло должно быть широким и удобным. Чтобы водитель не отвлекался от управления автомобилем, все необходимое должно располагаться в пределах досягаемости.Машина для долгих поездок должна обладать 7 качествами:
Путешествие с животным добавит в список требований еще 4 пункта:
При перевозке животного в багажнике, необходимые вещи можно сложить в бокс на крышу автомобиля. Выбирайте надежное устройство, подходящее по размерам на вашу машину.
Перед покупкой ознакомьтесь с рейтингом автомобильных боксов, почитайте отзывы. Составьте список необходимых вещей, чтобы не забыть ничего важного. В любой поездке пригодятся:
Можно взять с собой предметы для ночевки или отдыха на природе: палатку или тент на багажник автомобиля, раскладные стулья и стол.
Многим водителям машины для путешествий кажутся громоздкими. Найти для них место на парковке в крупном городе сложно. Для редких путешествий лучше взять автомобиль напрокат. При выборе можно положиться на совет сотрудника сервиса или заранее подобрать вариант по нашей таблице.