Рейтинг кращих автомобілів для подорожей на далекі відстані

Щоб довга автоподорож не перетворилася на кошмар, необхідно переконатися в надійності автомобіля, її комфортабельності для усіх учасників поїздки. Незручна посадка втомить мандрівників вже на перших кілометрах шляху. Перед поїздкою обов'язково поставте авто на ТО, перевірте працездатність усіх систем, рівні технічних рідин і відсутність критичних зауважень спеціаліста.

Коротке порівняння кращих автомобілів для подорожей приведене в таблиці.

Детальніше читайте на порталі "Автошарк". Короткий порівняльний аналіз автомобілів для подорожей:



Комфортне водійське місце. Крісло має бути широким і зручним. Щоб водій не відволікався від управління автомобілем, усе необхідне повине розташовуватися в межах досяжності.Машина для довгих поїздок повинна мати 7 якостей:

Оснащення потужним двигуном. Цей параметр особливо важливий для подорожей в гірській місцевості. Чим потужніше двигун, тим легше даються підйоми. На рівній дорозі число коней впливає на маневреність машини.

Економічною. Оптимальною вважається витрата 6-10 л на 100 кілометрів пробігу. Такі параметри мають двигуни об'ємом 1,8-2,5 літра.

З високим кліренсом. Якщо при поїздці по Європі дорожній просвіт не грає великої ролі, то по російських містах краще їздити на високій машині.

Місткою. У поїздці знадобиться багато речей. Не всі влізуть у багажник на даху. Краще, щоб і сама машина могла вмістити об'ємний багаж.

Поширеною. Якщо в дорозі щось зламається, знадобиться терміновий ремонт. Для рідкісних моделей в чужому місті складно знайти запчастини, що відкладе поїздку на невизначений термін.

Безпечною. Автомобіль має бути оснащений подушками безпеки і іншими сучасними системами захисту. Не варто ризикувати здоров'ям пасажирів.

Подорож з твариною додасть в список вимог ще 3 пункти:

легкий доступ тварині в салон або багажник;

наявність пристроїв для фіксації тварини або клітки;

захист задніх рядів від перегрівання(кондиціонер або люк в даху).

При перевезенні тварини у багажнику, необхідні речі можна скласти у бокс на даху автомобіля. Вибирайте надійний пристрій, відповідний по розмірах на вашу машину.

Перед купівлею ознайомтеся з рейтингом автомобільних боксів, звертайте увагу на відгуки. Складіть список необхідних речей, щоб не забути нічого важливого. У будь-якій поїздці необхідно взяти:

документи;

інструменти для дрібного ремонту автомобіля;

технічні рідини для долива;

навігатор і паперова карта;

аптечка;

предмети гігієни;

їжа для перекусу або продукти для міні кухні;

питна вода;

комплект одягу;

органайзери для розміщення дрібниць, які мають бути під рукою.

Можна взяти з собою предмети для ночівлі або відпочинку на природі: намет або тент на багажник автомобіля, розкладні стільці і стіл.

Багатьом водіям машини для подорожей здаються громіздкими. Знайти для них місце на парковці у великому місті складно. Для рідкісних подорожей краще взяти автомобіль напрокат. При виборі можна покластися на пораду співробітника сервісу або заздалегідь підібрати варіант по нашій таблиці