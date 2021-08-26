Рейтинг кращих автомобілів для подорожей на далекі відстані

Щоб довга автоподорож не перетворилася на кошмар, необхідно переконатися в надійності автомобіля, її комфортабельності для усіх учасників поїздки. Незручна посадка втомить мандрівників вже на перших кілометрах шляху. Перед поїздкою обов'язково поставте авто на ТО, перевірте працездатність усіх систем, рівні технічних рідин і відсутність критичних зауважень спеціаліста.
Коротке порівняння кращих автомобілів для подорожей приведене в таблиці.
Детальніше читайте на порталі "Автошарк". Короткий порівняльний аналіз автомобілів для подорожей:
Комфортне водійське місце. Крісло має бути широким і зручним. Щоб водій не відволікався від управління автомобілем, усе необхідне повине розташовуватися в межах досяжності.Машина для довгих поїздок повинна мати 7 якостей:
Подорож з твариною додасть в список вимог ще 3 пункти:
При перевезенні тварини у багажнику, необхідні речі можна скласти у бокс на даху автомобіля. Вибирайте надійний пристрій, відповідний по розмірах на вашу машину.
Перед купівлею ознайомтеся з рейтингом автомобільних боксів, звертайте увагу на відгуки. Складіть список необхідних речей, щоб не забути нічого важливого. У будь-якій поїздці необхідно взяти:
Можна взяти з собою предмети для ночівлі або відпочинку на природі: намет або тент на багажник автомобіля, розкладні стільці і стіл.
Багатьом водіям машини для подорожей здаються громіздкими. Знайти для них місце на парковці у великому місті складно. Для рідкісних подорожей краще взяти автомобіль напрокат. При виборі можна покластися на пораду співробітника сервісу або заздалегідь підібрати варіант по нашій таблиці