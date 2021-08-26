Рейтинг лучших автомобилей для путешествий на дальние расстояния

Чтобы долгое автопутешествие не превратилось в кошмар, необходимо убедиться в надежности машины, ее комфортабельности для всех участников поездки. Неудобная посадка утомит путешественников уже на первых километрах пути. Перед поездкой обязательно загоните авто на ТО, проверьте работоспособность всех систем, уровни технических жидкостей и отсутствие критических замечаний.

Краткое сравнение лучших автомобилей для путешествий приведено в таблице. Подробный обзор читайте на портале «Автошарк».

Таблица. Сравнительный анализ автомобилей для путешествий.

С комфортным водительским местом. Кресло должно быть широким и удобным. Чтобы водитель не отвлекался от управления автомобилем, все необходимое должно располагаться в пределах досягаемости.Машина для долгих поездок должна обладать 7 качествами:

Оснащение мощным двигателем. Этот параметр особенно важен для путешествий в горной местности. Чем мощнее мотор, тем легче даются подъемы. На ровной дороге число лошадей влияет на маневренность машины.

Экономичной. Оптимальным считается расход 6-10 л на 100 километров пробега. Такими параметрами обладают двигатели объемом 1,8-2,5 литра.

С высоким клиренсом. Если при поездке по Европе дорожный просвет не играет большой роли, то по российским городам лучше ездить на высокой машине.

Вместительной. В поездке понадобится много вещей. Не все влезут в багажник на крыше. Лучше, чтобы и сама машина смогла вместить объемный багаж.

Распространенной. Если в пути что-то сломается, потребуется срочный ремонт. Для редких моделей в чужом городе сложно найти запчасти, что отложит поездку на неопределенный срок.

Безопасной. Автомобиль должен быть оснащен подушками безопасности и другими современными системами защиты. Не стоит рисковать здоровьем пассажиров.

Путешествие с животным добавит в список требований еще 4 пункта:

легкий доступ животному в салон или багажник;

свободное место для размещения переноски;

наличие устройств для фиксации животного или клетки;

защита задних рядов от перегрева (кондиционер или люк в крыше).

При перевозке животного в багажнике, необходимые вещи можно сложить в бокс на крышу автомобиля. Выбирайте надежное устройство, подходящее по размерам на вашу машину.

Перед покупкой ознакомьтесь с рейтингом автомобильных боксов, почитайте отзывы. Составьте список необходимых вещей, чтобы не забыть ничего важного. В любой поездке пригодятся:

документы;

инструменты для мелкого ремонта автомобиля;

технические жидкости на долив;

навигатор и бумажная карта;

аптечка;

предметы гигиены;

питание для перекусов или продукты на мини кухню;

питьевая вода;

комплект одежды;

органайзеры для размещения мелочей, которые должны быть под рукой.

Можно взять с собой предметы для ночевки или отдыха на природе: палатку или тент на багажник автомобиля, раскладные стулья и стол.

Многим водителям машины для путешествий кажутся громоздкими. Найти для них место на парковке в крупном городе сложно. Для редких путешествий лучше взять автомобиль напрокат. При выборе можно положиться на совет сотрудника сервиса или заранее подобрать вариант по нашей таблице.