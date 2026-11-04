Рейтинг кредиток України: серед лідерів - картки ПУМБ, Ідея Банку та monobank

У 2026 році банки активно кредитують населення: згідно з даними НБУ, за 8 місяців цього року обсяг споживчих кредитів у гривні зріс на 25,65% - до 372,44 млрд грн. Найбільше зростання кредитних портфелів за цей період показали ОТП Банк, Ідея Банк, ПУМБ, Укрсиббанк та Універсал Банк.
Про це йдеться у рейтингу найкращих кредитних карток 2026 року, складеному РБК-Україна.
Відповідно до результатів рейтингу кредитних карток, найкращими кредитками 2026 року визнано наступні:
До п'ятірки лідерів також увійшли 100 днів 2.0 від Райффайзен Банку та SMART CARD від Укрсиббанку.
Загалом кредитна картка залишається одним з головних продуктів споживчого кредитування у банках, а своїй популярності картка зобов’язана низці цікавих кредитних умов, серед яких - високий кредитний ліміт, наявність пільгового періоду і лояльні умови погашення заборгованості.
Багато банків сьогодні пропонують цифрову картку з лімітом, що оформлюється у застосунку та дозволяє одразу підключити картку до гаманця ApplePay або GooglePay.
"Для клієнта цифрова картка - це швидкий доступ до фінансового інструменту, менше зайвих кроків під час оформлення та можливість керувати карткою через мобільний застосунок. Для банку - це розвиток дистанційного обслуговування й оптимізація процесу видачі карток", - зауважив директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк Віталій Могильов.
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Банки активно удосконалюють цифрові канали продажів і розширюють можливості карткових продуктів.
"Клієнти очікують не просто доступу до кредитного ліміту, а зручного інструменту для щоденних розрахунків, зрозумілих умов кредитування та додаткових переваг. Серед помітних тенденцій - розвиток програм кешбеку, персоналізація пропозицій, збільшення можливостей дистанційного оформлення продуктів і вдосконалення мобільних застосунків", - зазначає Могильов.
Отже, для комфортної кредитної картки вже недостатньо наявності грейс-періоду та надання клієнту можливості отримати вищу суму ліміту. Адже, як зауважив product owner команди онлайн-кредитування ОТП Банку Ігор Кльоц, клієнт навряд чи оформлюватиме кредитну картку без зручного мобільного застосунку.
Крім того, мають значення і додаткові переваги, зокрема знижки, кешбек і програми лояльності.
Як зауважив заступник голови правління Райффайзен Банку Себастіан Рубай, найближчим часом очікується збереження стабільності ставок за кредитними картками на поточному рівні.
"Банки продовжать оптимізацію тарифів у бік спрощення. Основним інструментом боротьби за активність стануть сезонні та партнерські акції", - зазначив експерт.
Кредитна картка залишатиметься одним з флагманських продуктів для фізичних осіб у 2027 році, кажуть опитані РБК-Україна фінансові експерти. Це пояснюється, зокрема, самою філософією картки з лімітом.
"Кредитка - це інструмент гнучкості. Вона дозволяє закрити касовий розрив між надходженнями, зробити необхідну покупку, не чіпаючи заощаджень, і мати фінансову подушку на непередбачувані витрати. Окрім цього, щоденні покупки з карткою в O.Bank приносять додаткову вигоду у вигляді кешбеку та бонусів від партнерів. А вчасне погашення формує позитивну кредитну історію", - каже директор департаменту цифрового банкінгу Ідея Банк.
Рейтинг найкращих кредитних карток 2026 року показує, що найвищі бали отримали кредитні картки з лояльними та вигідними умовами, де клієнтам доступний комфортний онлайн-сервіс, високий кредитний ліміт, тривалий грейс-період, відносно низький поріг мінімального щомісячного платежу на середня ринкова ставка за кредитом.
Раніше ми писали, що краще для щоденних витрат - кредитна картка чи готівковий кредит.