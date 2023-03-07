Рейтинг із прибутку: які банки України заробили більше на початку 2023 року

Платоспроможні банки України за січень 2023 року отримали 14,694 млрд. гривень прибутку після оподаткування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 6,316 млрд гривень.
За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк - Ощадбанк (2,242 млрд гривень).
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 716 млн гривень та Сенс Банк - 680 млн гривень. На п'ятому місці державний Укрексімбанк – 623 млн гривень.
За даними НБУ, 60 із 67 банків отримали прибуток на суму 15,036 млрд гривень, а 7 банків показали збитки на 341,3 млн гривень.
Найбільший збиток показав банк "Форвард" (298,3 млн гривень), який збанкрутував на початку лютого.
Нагадаємо,платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд. гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд. гривень).