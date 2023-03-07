Рейтинг по прибыли: какие банки Украины заработали больше в начале 2023 года

Платежеспособные банки Украины за январь 2023 года получили 14,694 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 6,316 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте еще один государственный банк - Ощадбанк (2,242 млрд гривен). Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 716 млн гривен и Сенс Банк - 680 млн гривен. На пятом месте государственный Укрэксимбанк - 623 млн гривен. По данным НБУ, 60 из 67 банков получили прибыль на сумму 15,036 млрд гривен, а 7 банков показали убытки на 341,3 млн гривен. Самый большой убыток показал банк "Форвард" (298,3 млн гривен), который обанкротился в начале февраля.