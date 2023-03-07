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Рейтинг по прибыли: какие банки Украины заработали больше в начале 2023 года

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Украина, Вторник 07 марта 2023 10:59
Рейтинг по прибыли: какие банки Украины заработали больше в начале 2023 года Фото: рейтинг прибыльности банков возглавил ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Платежеспособные банки Украины за январь 2023 года получили 14,694 млрд гривен прибыли после налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Рейтинг по прибыльности возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 6,316 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте еще один государственный банк - Ощадбанк (2,242 млрд гривен).

Далее идут банки иностранных банковских групп Райффайзен Банк - 716 млн гривен и Сенс Банк - 680 млн гривен. На пятом месте государственный Укрэксимбанк - 623 млн гривен.

Рейтинг по прибыли: какие банки Украины заработали больше в начале 2023 года

По данным НБУ, 60 из 67 банков получили прибыль на сумму 15,036 млрд гривен, а 7 банков показали убытки на 341,3 млн гривен.

Самый большой убыток показал банк "Форвард" (298,3 млн гривен), который обанкротился в начале февраля.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2022 год получили 24,716 млрд гривен прибыли после налогообложения. Это в 3,1 раза меньше, чем рекордная прибыль 2021 года (77,376 млрд гривен).

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