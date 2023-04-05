Рейтинг із прибутку: які з 65 українських банків заробили найбільше

Платоспроможні банки України за січень-лютий 2023 року отримали 21,478 млрд гривень прибутку після оподаткування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).
Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 8,728 млрд гривень.
За даними НБУ, на другому місці ще один державний банк - Ощадбанк (1,846 млрд гривень).
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 1 697 млрд гривень та Укрсиббанк - 1,208 млн гривень та ОТП БАНК - 1,047 млрд гривень.
За даними НБУ, 59 із 65 банків отримали прибуток на суму 21,547 млрд гривень, а 6 банків показали збитки на 69,2 млн гривень.
Нагадаємо, платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,716 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 рази менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,376 млрд. гривень).