Рейтинг іноземних політиків: до кого найкраще ставляться українці

Через рік після початку війни українці найкраще ставляться до колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Про позитивне відношення заявили 87% респондентів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Центру Разумкова.
Більшість опитаних висловлюють позивне ставлення до таких іноземних політиків:
Відносна більшість опитаних висловлюють позитивне ставлення до канцлера Німеччини Олафа Шольца (50%) та прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака (45%).
Антирейтинг негативного ставлення очолюють Володимир Путін (97% відповіли, що ставляться до нього негативно), та Олександр Лукашенко (92%).
Переважає негативне ставлення до прем’єр-міністра Віктора Орбана (60%), екс-канцлера Німеччини Ангели Меркель (52%), голови Китаю Сі Цзіньпіна (51%), та екс-президента США Дональда Трампа (49%).
Відповідаючи на запитання про ставлення до іноземних держав, найчастіше респонденти висловлюють позитивне ставлення до Польщі (94%), Великої Британії (91%), Литви (91%), Естонії (90%), Латвії (90%), Канади (90%), Чехії (88%), США (88%), Нідерландів (86%), Франції (86%), Німеччини (85%), Молдови (82,5%), Словаччини (82,5%), Ізраїлю (75%), Японії (74%), Туреччини (72,5%), Грузії (70%), Румунії (69%), Вірменії (66%), Азербайджану (65%). Відносна більшість (46%) позитивно ставляться до Індії.
Негативне ставлення найчастіше висловлюється до Росії (94%), Білорусі (81%), Ірану (73,5%), Китаю (60%), Угорщини (46,5%).
Опитування проводилося Центром Разумкова з 22 лютого по 1 березня 2023 року серед 2020 респондентів. Опитування проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
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Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у середині червня 2022 року рейтинг позитивного ставлення українців очолювали Анджей Дуда, Борис Джонсон та Джо Байден. До президента Польщі позитивно ставилися 92% українців, до прем’єр-міністра Британії - 90%, до президента США - 89%.