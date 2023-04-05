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Рейтинг иностранных политиков: к кому лучше всего относятся украинцы

Фото: Борис Джонсон возглавил рейтинг иностранных политиков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Через год после начала войны украинцы лучше всего относятся к бывшему премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. О положительном отношении заявили 87% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Центра Разумкова .

Большинство опрошенных высказывают позывное отношение к таким иностранным политикам:

  • президент Польши Анджей Дуда (86%),
  • президент США Джо Байден (83%),
  • глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (61%),
  • президент Франции Эмманюэль Макрон (59,5%),
  • президент Турции Реджеп Эрдоган (58%),
  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (51%).

Относительное большинство опрошенных выражают положительное отношение к канцлеру Германии Олафу Шольцу (50%) и премьер-министру Великобритании Риши Сунаку (45%).

Антирейтинг негативного отношения возглавляют Владимир Путин (97% ответили, что относятся к нему негативно) и Александр Лукашенко (92%).

Преобладает негативное отношение к премьер-министру Виктору Орбану (60%), экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель (52%), главе Китая Си Цзиньпину (51%), и экс-президенту США Дональду Трампу (49%).

Отношение к иностранным государствам

Отвечая на вопрос об отношении к иностранным государствам, чаще всего респонденты выражают положительное отношение к Польше (94%), Великобритании (91%), Литве (91%), Эстонии (90%), Латвии (90%), Канаде (90%), Чехии (88%), США (88%), Нидерландам (86%), Франции (86%), Германии (85%), Молдове (82,5%), Словакии (82,5%), Израилю (75%), Японии (74%), Турции (72,5%), Грузии (70%), Румынии (69%), Армении (66%), Азербайджану (65%). Относительное большинство (46%) положительно относятся к Индии.

Отрицательное отношение чаще всего выражается к России (94%), Беларуси (81%), Ирану (73,5%), Китаю (60%), Венгрии (46,5%).

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине июня 2022 года рейтинг положительного отношения украинцев возглавляли Анджей Дуда, Борис Джонсон и Джо Байден. К президенту Польши положительно относились 92% украинцев, к премьер-министру Британии - 90%, к президенту США – 89%.

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