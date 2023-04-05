Рейтинг иностранных политиков: к кому лучше всего относятся украинцы

Большинство опрошенных высказывают позывное отношение к таким иностранным политикам:

президент Польши Анджей Дуда (86%),

президент США Джо Байден (83%),

глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (61%),

президент Франции Эмманюэль Макрон (59,5%),

президент Турции Реджеп Эрдоган (58%),

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо (51%).

Относительное большинство опрошенных выражают положительное отношение к канцлеру Германии Олафу Шольцу (50%) и премьер-министру Великобритании Риши Сунаку (45%).

Антирейтинг негативного отношения возглавляют Владимир Путин (97% ответили, что относятся к нему негативно) и Александр Лукашенко (92%).

Преобладает негативное отношение к премьер-министру Виктору Орбану (60%), экс-канцлеру Германии Ангеле Меркель (52%), главе Китая Си Цзиньпину (51%), и экс-президенту США Дональду Трампу (49%).

Отношение к иностранным государствам

Отвечая на вопрос об отношении к иностранным государствам, чаще всего респонденты выражают положительное отношение к Польше (94%), Великобритании (91%), Литве (91%), Эстонии (90%), Латвии (90%), Канаде (90%), Чехии (88%), США (88%), Нидерландам (86%), Франции (86%), Германии (85%), Молдове (82,5%), Словакии (82,5%), Израилю (75%), Японии (74%), Турции (72,5%), Грузии (70%), Румынии (69%), Армении (66%), Азербайджану (65%). Относительное большинство (46%) положительно относятся к Индии.

Отрицательное отношение чаще всего выражается к России (94%), Беларуси (81%), Ирану (73,5%), Китаю (60%), Венгрии (46,5%).

Опрос проводился Центром Разумкова с 22 февраля по 1 марта 2023 года среди 2020 респондентов. Опрос проводился только на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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