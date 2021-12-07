Рейтинг "ДТЭК ВИЭ" снизился из-за остановки выплаты долга "Гарпоком"

Согласно сообщению, международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента "ДТЭК ВИЭ" с уровня "B-" до уровня "CCC+".

На решение агентства повлияли незаконные действия должностных лиц государственных компаний, которые привели к непогашению исторической задолженности перед "ДТЭК ВИЭ" за произведенную "зеленую" электроэнергию.

"Компания еще не получила 97 млн долларов (3 млрд грн) исторической задолженности, которую предполагалось погасить за счет средств, полученных от недавнего выпуска еврооблигаций "Укрэнерго" на сумму 825 млн долларов. Мы видим повышенные риски для взыскания этой дебиторской задолженности из-за энергетического кризиса в Украине и недавнего заявления президента Украины …, поэтому мы снижаем рейтинг "ДТЭК ВИЭ" с "B-" до "CCC+", - говорится в сообщении агентства.

В своем сообщении S&P подчеркивает, что хотя законодательство Украины предусматривает пропорциональное распределение средств на всех производителей электроэнергии из возобновляемых источников, ДТЭК ВИЭ стал единственной компанией, не получившей оплаты.

Комментируя решение S&P, генеральный директор "ДТЭК ВИЭ" Марис Куницкис отметил: "Мы твердо убеждены, что дискриминация по выплате долга ВИЭ-производителям дает негативные сигналы о существующий высоких рисках инвестирования в украинскую экономику. Украине будет трудно восстановить доверие международных инвесторов. И, что более критично, этот скандал негативно повлияет на дальнейшее развитие сектора возобновляемых источников энергии, который является ключевым в процессе декарбонизации экономики Украины".

Компания считает решение ГП "Гарантированный покупатель" о невыплате задолженности заведомо политическим и прямо противоречащим всем обязательствам Украины перед европейскими инвесторами, которые приобрели еврооблигации НЭК "Укрэнерго".

Компания предпринимает все возможные юридические меры по защите своих прав и законных интересов как на национальном уровне, так и в соответствующих международных организациях.