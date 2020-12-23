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Рейтинг доверия украинцев возглавляют Зеленский и Кличко

Автор: РБК-Украина

Рейтинг доверия украинцев возглавляют действующий президент Владимир Зеленский и мэр Киева Виталий Кличко.

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Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Рейтинг доверия среди национальных политиков возглавляет президент Зеленский, которому доверяют 41% опрошенных, и мэр Киева Виталий Кличко - 30%.

Гройсману, Разумкову и Тимошенко соответственно доверяют 29, 27 и 25%.

Опрос проведен Социологической группой "Рейтинг" 16-20 декабря 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса: личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,5%.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, если бы президентские выборы проходили в начале декабря 2020 года, в первом туре больше всего голосов получил бы Владимир Зеленский - 28,0%.

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