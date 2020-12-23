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Рейтинг довіри українців очолюють Зеленський та Кличко

Автор: РБК-Україна

Рейтинг довіри українців очолюють чинний президент Володимир Зеленський та міський голова Києва Віталій Кличко.

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Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Рейтинг довіри серед національних політиків очолює президент Зеленський, якому довіряють 41% опитаних, та мер Києва Віталій Кличко - 30%.

Гройсману, Разумкову та Тимошенко відповідно довіряють 29, 27 та 25%.

Опитування проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 16-20 грудня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. метод опитування: особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,5%.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, якби президентські вибори відбувалися на початку грудня 2020 року, у першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський - 28,0%.

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