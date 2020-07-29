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Рейтинг доверия Путину упал ниже 25%

Среда 29 июля 2020 16:50
Рейтинг доверия Путину упал ниже 25%
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Александр Белоус

Путину доверяют 23% жителей России

В июле 2020 года президенту Российской Федерации Владимиру Путину доверяли 23% жителей страны. Респондентам предложили назвать фамилии 5-6 политиков, которым более всего доверяют.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-Центра".

Таким образом, тенденция к снижению рейтинга доверия Путину продолжается. В ноябре 2017 года его назвали 59%, а в мае 2020 года - 25%.

По данным опроса, премьер-министра Михаила Мишустина назвали 10% респондентов, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского - 10%, руководителя военного ведомства Сергея Шойгу - 10%.

Кроме того, 2% жителей России вспомнили фамилию бывшего премьера Дмитрия Медведева, еще 2% респондентов назвали оппозиционера националистического направления Алексея Навального.

Рейтинг доверия Путину упал ниже 25%

По данным опроса, 42% жителей России сообщили, что дела в их стране идут в правильном направлении, а 40% - что в неправильном.

Опрос проведен 24-25 июля 2020 года по репрезентативной выборке населения России объемом 1617 человека. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.

Напомним, по данным опроса "Левада-Центра", в мае 2020 года рейтинг доверия к президенту РФ Владимиру Путину опустился до 25%.

Отметим, рейтинг одобрения Владимира Путина среди жителей России достиг максимума в 2016 году.

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