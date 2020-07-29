Рейтинг довіри Путіну впав нижче 25%

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путіну довіряють 23% жителів Росії

У липні 2020 року президенту Російської Федерації Володимиру Путіну довіряють 23% жителів країни. Респондентам запропонували назвати прізвища 5-6 політиків, яким найбільше довіряють.

Про це свідчать дані опитування "Левада-Центру".

Таким чином, тенденція до зниження рейтингу довіри Путіну триває. У листопаді 2017 року його назвали 59%, а в травні 2020 року - 25%.

За даними опитування, прем'єр-міністра Михайла Мішустіна назвали 10% респондентів, лідера партії ЛДПР Володимира Жириновського - 10%, керівника військового відомства Сергія Шойгу - 10%.

Крім того, 2% жителів Росії згадали прізвище колишнього прем'єра Дмитра Медведєва, ще 2% респондентів назвали опозиціонера націоналістичного спрямування Олексія Навального.

За даними опитування, 42% жителів Росії повідомили, що справи в країні йдуть у правильному напрямку, а 40% - що в неправильному.

Опитування проведено 24-25 липня 2020 року за репрезентативною вибіркою населення Росії серед 1617 осіб. Статистична похибка не перевищує 2,4%.

Нагадаємо, за даними опитування "Левада-Центру", у травні 2020 року рейтинг довіри до президента РФ Володимира Путіна опустився до 25%.

Зазначимо, рейтинг схвалення Володимира Путіна серед жителів Росії досяг максимуму в 2016 році.