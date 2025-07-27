Рейтинг Демократичної партії США пробив 35-річний антирекорд

Рейтинг Трампа

Як повідомлялося раніше, на 100-й день президентства Дональд Трамп зіткнувся з найнижчим рівнем підтримки серед останніх президентів США.

Його рейтинг поступався показникам, які були вісім років тому під час його першого терміну.

Американці демонстрували стурбованість спробами глави держави розширити свою владу.

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