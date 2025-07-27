Рейтинг Демократической партии США пробил 35-летний антирекорд

Рейтинг Трампа

Как сообщалось ранее, на 100-й день президентства Дональд Трамп столкнулся с самым низким уровнем поддержки среди последних президентов США.

Его рейтинг уступал показателям, которые были восемь лет назад во время его первого срока.

Американцы демонстрировали обеспокоенность попытками главы государства расширить свою власть.

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