Рейтинг блока Ангелы Меркель упал до 29%

При этом рейтинг блока ХДС/ХСС все равно остается выше, чем у конкурентов

В Германии рейтинг блока Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), который возглавляет канцлер Ангела Меркель упал до 29%. Об этом сообщает издание Bild.

По данным издания, за неделю рейтинг блока Меркель упал на 1%. Таким образом, рейтинг блока достиг минимума за 12 лет. При этом рейтинг блока ХДС/ ХСС все равно остается выше, чем у конкурентов. Рейтинг Социал-демократической партии Германии составил 18%, а партии "Альтернатива для Германии" - 15%.

Фото: рейтинг ХДС/ХСС упал до 29% (bild.de)

Напомним, 24 июля в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель встретилась с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым.

Как отмечается, основными темами переговоров были ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Также обсуждался конфликт на Востоке Украины.

Как сообщается, ранее эту встречу публично не анонсировали. Ее проведение было согласовано на прошлой неделе между канцлером и президентом России Владимиром Путиным. Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Гайко Масс.