Рейтинг блоку Ангели Меркель упав до 29%

Новини Політика 29.07.2018 - 15:20
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/dirkvorderstrasse)
Фото: Ангела Меркель (flickr.com/dirkvorderstrasse)

При цьому рейтинг блоку ХДС/ХСС все одно залишається вищим, ніж у конкурентів

У Німеччині рейтинг блоку Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), який очолює канцлер Ангела Меркель впав до 29%. Про це повідомляє видання Bild

За даними видання, за тиждень рейтинг блоку Меркель впав на 1%. Таким чином, рейтинг блоку досяг мінімуму за 12 років. При цьому рейтинг блоку ХДС / ХСС все одно залишається вищим, ніж у конкурентів. Рейтинг Соціал-демократичної партії Німеччини склав 18%, а партії "Альтернатива для Німеччини" - 15%.

Рейтинг блоку Ангели Меркель упав до 29%

Фото: рейтинг ХДС/ХСС впав до 29% (bild.de)

Нагадаємо, 24 липня у Берліні канцлер ФРН Ангела Меркель зустрілася з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим та начальником генерального штабу Збройних сил РФ Валерієм Герасімовим. 

Як зазначається, основними темами переговорів були ситуації на Близькому Сході, зокрема, у Сирії. Також обговорювався конфлікт на Сході України.

Як повідомляється, раніше цю зустріч публічно не анонсували. Її проведення було узгоджено минулого тижня між канцлером та президентом Росії Владіміром Путіним. У зустрічі також брав участь глава МЗС Німеччини Гайко Масс.

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Теги:  Германия,  рейтинг,  Ангела Меркель  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС