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Рейтинг Байдена упал до 46% после прихода к власти в Афганистане "Талибана"

Автор: Анна Полисученко

Рейтинг Байдена упал до 46% после прихода к власти в Афганистане "Талибана". Такая оценка деятельности президента США стала самой низкой за 7 месяцев его пребывания на посту главы государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По сравнению с аналогичным опросом, проведенным службой Ipsos прошлую пятницу, рейтинг поддержки президента упал на 7%: согласно предварительным показателям, о его работе положительно отзывались 53% американцев.

Ранее мы писали, что США допускают возможность введения санкций по Афганистану.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф Байден