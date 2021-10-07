Рейтинг Байдена рекордно упал до 38%

Три недели назад эти показатели составляли 42% и 50% соответственно.

Новые данные свидетельствуют, что 94% опрошенных республиканцев не одобряют политику американского лидера, тогда как среди демократов таких всего 10%. Что качается жителей страны, которые не относят себя к упомянутым политическим силам, то среди них 60% оценивают усилия главы Белого дома отрицательно и только 32% - положительно.

67% опрошенных не удовлетворяют действия президента в вопросе мигрантов на южной границе США, 23% отозвались о них положительно.

Проблемной для Байдена остается тема Афганистана. Лишь 28% респондентов поддержали курс Белого дома в этом направлении, 50% считают, что США должны были оставить в стране определенные силы для ее поддержки, 15% - что военных вообще выводить не стоило. Состоянием экономики в той или иной степени не удовлетворены 72% американцев.

Как отмечается, в опросе приняли участие 1326 жителей США по всей стране. Он прошел с 1 по 4 октября, статистическая погрешность составляет 2,7%.