Рейтинг Байдена рекордно впав до 38%

Три тижні тому ці показники становили 42% і 50% відповідно.

Нові дані свідчать, що 94% опитаних республіканців не схвалюють політику американського лідера, тоді як серед демократів таких всього 10%. Що стосується жителів країни, які не відносять себе до згаданих політичних сил, то серед них 60% оцінюють зусилля глави Білого дому негативно і тільки 32% - позитивно.

67% опитаних не задовольняють дії президента в питанні мігрантів на південному кордоні США, 23% відгукнулися про них позитивно.

Проблемною для Байдена залишається тема Афганістану. Лише 28% респондентів підтримали курс Білого дому в цьому напрямку, 50% вважають, що США повинні були залишити в країні певні сили для її підтримки, 15% - що військових взагалі виводити не варто було. Станом економіки в тій чи іншій мірі не задоволені 72% американців.

Як зазначається, в опитуванні взяли участь 1326 жителів США по всій країні. Воно пройшло з 1 по 4 жовтня, статистична похибка становить 2,7%.