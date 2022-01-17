Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят деньги

По состоянию на 1 декабря 2021 года в 70 банках-участниках Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 49,1 млн вкладов на сумму 641,2 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном ПриватБанке - 248,8 млрд гривен. Количество вкладчиков - 23 млн 124 тысячи. Далее идут банки с иностранным капиталом - Альфа-банк - 48,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 530 тысяч, Райффайзен Банк - 45,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 726 тысяч, частный ПУМБ - 34,2 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 446 тысяч. На пятом месте банк с иностранным капиталом Укрсиббанк - 33,6 млрд гривен, количество вкладчиков - 1 млн 714 тысяч.