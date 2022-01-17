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Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають гроші

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Україна, Понеділок 17 січня 2022 13:22
Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають гроші Фото: українці зберігають у банках понад 600 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 грудня 2021 року в 70 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 49,1 млн вкладів на суму 641,2 млрд гривень. Дані не враховують інформацію щодо державного Ощадбанку, який не входить до ФГВФО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, найбільше вкладів у Державному ПриватБанку - 248,8 млрд гривень. Кількість вкладників-23 млн 124 тисячі.

Далі йдуть банки з іноземним капіталом - Альфа-банк - 48,9 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 530 тисяч, Райффайзен Банк - 45,9 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 726 тисяч, приватний ПУМБ - 34,2 млрд гривень, кількість вкладників - 2 млн 446 тисяч.

На п'ятому місці банк з іноземним капіталом Укрсиббанк - 33,6 млрд гривень, кількість вкладників - 1 млн 714 тисяч.

Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають гроші

Нагадаємо, станом на 1 січня 2022 року в Україні налічувалося 6 685 діючих структурних підрозділів банків. За рік їх число скоротилося на 449 (на 6,3%). Найбільше відділень як і раніше в державних Ощадбанку (1 602) і ПриватБанку (1 497). Однак ці два банки продовжують активно скорочувати свою мережу (Ощадбанк - 235, на ПриватБанк - на 220).

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