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Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

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Украина, Вторник 07 сентября 2021 12:27
Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений Фото: украинцы хранят в банках-участниках ФГВФЛ более 600 млрд гривен (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

По состоянию на 1 августа 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном Приватбанке - 250,0 млрд гривен. Количество вкладчиков - 22 млн 834 тысяч.

Далее идут банки с иностранным капиталом - Альфа-банк - 46,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 381 тысяча, Райффайзен Банк - 42,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 539 тысяч, Укрсиббанк -33,4 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 313 тысяч.

На пятом месте - частный ПУМБ - 31,5 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 434 тысяч.

Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

Напомним, по состоянию на 1 июля 2021 года в Украине насчитывалось 6895 действующих структурных подразделений банков. Больше всего отделений по-прежнему в государственных Ощадбанке (1743) и ПриватБанке (1574). Однако эти два банка продолжают активно сокращать свою сеть.

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Рейтинг Национальный банк Украины
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