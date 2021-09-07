Рейтинг банков по вкладам: где украинцы хранят больше всего сбережений

По состоянию на 1 августа 2021 года в 71 банке-участнике Фонда гарантирования вкладов физических лиц насчитывалось 48,2 млн вкладов на сумму 624,7 млрд гривен. Данные не учитывают информацию по государственному Ощадбанку, который не входит в ФГВФЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, больше всего вкладов в государственном Приватбанке - 250,0 млрд гривен. Количество вкладчиков - 22 млн 834 тысяч. Далее идут банки с иностранным капиталом - Альфа-банк - 46,8 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 381 тысяча, Райффайзен Банк - 42,9 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 539 тысяч, Укрсиббанк -33,4 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 313 тысяч. На пятом месте - частный ПУМБ - 31,5 млрд гривен, количество вкладчиков - 2 млн 434 тысяч.