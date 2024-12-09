Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають гроші

За даними НБУ, найбільше грошей населення у державних ПриватБанку - 426,5 млрд гривень та Ощадбанку - 202,3 млрд гривень

На третьому приватний Універсал Банк – 76,1 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк – 67,5 млрд гривень, приватний ПУМБ – 52,7 млрд гривень, націоналізований Сенс Банк (раніше – Альфа-Банк) – 46,8 млрд гривень.

Структура сектора

У III кварталі 2024 року в Україні, як і раніше, працювало 62 банки. У вересні невеликий Мотор-Банк (0,02% активів сектору) перекласифікований із категорії приватних у групу державних у результаті рішення суду про передачу державі активів підсанкційної особи – колишнього власника банку В'ячеслава Богуслаєва.

Хоча державних банків стало сім, частка їх чистих активів збереглася на рівні 53,3%, а у коштах населення навіть дещо зменшилася (на 0,7 п. п.), до 63,4%, насамперед через активніше залучення коштів приватними та іноземними банками.

При цьому в листопаді в Україні збанкрутував перший банк з початку року. Національний банк України ухвалив рішення про віднесення АТ "Комерційний інвестиційний банк" ("Комінвестбанк") до категорії неплатоспроможних. Частка банку на ринку склала 0,04% усіх активів платоспроможних банків на 1 листопада 2024 року.