Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші

Станом на 1 січня 2023 року в 67 банках перебувало 933,6 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти до запитання - 606,9 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 333,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 57,2 млрд гривень та приватний Універсал Банк - 49,2 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Сенс Банк - 43,0 млрд гривень.

Нагадаємо, перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що Національний банк позбавить банки можливості заробляти на залишках з поточних рахунків населення за допомогою підвищення норми резервування банків за поточними коштами у лютому-березні.

Станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5 336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1349 (на 20,2%).