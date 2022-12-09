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Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші

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Україна, П'ятниця 09 грудня 2022 09:51
Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші Фото: найбільше грошей громадян у двох державних банках (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Станом на 1 листопада 2022 року в 67 банках знаходилося 869,9 млрд гривень коштів фізичних осіб (з яких кошти на вимогу - 563,2 млрд гривень). Найбільше вкладів у державному ПриватБанку - 307,7 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк - 151,7 млрд гривень.

Далі йдуть банк іноземних банківських груп Райффайзен Банк - 52,5 млрд гривень та приватний Універсал Банк - 44,1 млрд гривень. На п'ятому місці банк іноземних банківських груп Альфа-Банк - 42,4 млрд гривень.

Рейтинг банків за вкладами: де українці зберігають свої гроші

Нагадаємо, станом на 1 жовтня 2022 року в Україні налічувалося 5516 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 1169 (на 17,5%). Найбільше відділень у державному ПриватБанку - 1294. Другий квартал поспіль банк лідирує за кількістю відділень, випередивши Ощадбанк.

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