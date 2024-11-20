Рейтинг банків України з прибутку: скільки заробили у 2024 році

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 48,352 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (11,836 млрд гривень), на третьому - банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 6,152 млрд гривень.

Далі йдуть державний Укрексімбанк – 5,872 млрд гривень та приватний ПУМБ – 5,184 млрд гривень.

За даними НБУ, 54 із 62 банків отримали прибуток на суму 117,972 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 343 млн гривень.

Прибуток банків

Нагадаємо, 2023 року податок прибуток банків збільшили з 18% до 50%. Поки що у 2024 році цей податок становить 25%. Проте Верховна Рада ухвалила закон про підвищення ставки знову до 50%. Документ поки що не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

За уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).