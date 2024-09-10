Рейтинг банків України з прибутку: скільки заробили з початку року

Платоспроможні банки України за січень-липень 2024 року отримали 93,616 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це на 12,5% більше ніж рік тому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України ( НБУ ).

Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 37,165 млрд гривень.

За даними НБУ, на другому місці державний Ощадбанк (10,997 млрд гривень), на банк іноземної банківської групи Райффайзен Банк - 4,867 млрд гривень.

Далі йдуть державний Укрексімбанк – 4,736 млрд гривень та приватний ПУМБ – 3,822 млрд гривень.

За даними НБУ, 54 із 62 банків отримали прибуток на суму 93,815 млрд гривень, а вісім банків показали збитки на 199 млн гривень.

Прибуток банків

Нагадаємо, 2023 року податок прибуток банків збільшили з 18% до 50%. Поки що у 2024 році цей податок становить 25%. Однак у Верховній Раді тривають дискусії щодо підвищення ставки знову до 50%. Проти цього кроку категорично проти виступають Мінфін та НБУ, оскільки вилучення прибутку не дозволить банкам купити більше облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

За уточненими даними, банки України за весь 2023 рік отримали 82,835 млрд гривень чистого прибутку. Платоспроможні банки України за 2022 рік отримали 24,9 млрд гривень прибутку після оподаткування. Це в 3,1 раза менше, ніж рекордний прибуток 2021 року (77,4 млрд гривень).