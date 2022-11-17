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Рейтинг банків України: які фінустанови отримали найбільший прибуток та збитки

Фото: рейтинг прибутковості банків очолив ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Платоспроможні банки України за січень-вересень 2022 року отримали 7,370 млрд гривень прибутку після оподаткування. Рейтинг із прибутковості очолює державний ПриватБанк, який заробив 13,828 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, на другому державний Ощадбанк - 3,361 млрд гривень. Далі йдуть банки з іноземним капіталом Райффайзен Банк - 2,395 млрд гривень, Укрсиббанк - 2,099 млрд гривень та Сітібанк - 1,506 млрд гривень.

За даними НБУ, 44 з 67 банків отримали прибуток на суму 25,555 млрд гривень, а 23 банки показали збитки на 18,185 млрд гривень.

Найбільший збиток показав державний Укрексімбанк - 7,906 млрд гривень. Далі йдуть банк з іноземним капіталом Альфа-Банк - 4,318 млрд гривень та державний Укргазбанк - 3,359 млрд гривень.

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток українських банків виріс за 2021 рік майже вдвічі до рекордного рівня. Прибуток склав 77,530 млрд. гривень. Це на 95,2% більше, ніж роком раніше (39,727 млрд. гривень).

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банкиНаціональний банк України